Эксперт поделилась рецептом лучшего домашнего пятновыводителя. Понадобятся 3 ингредиента

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Опубликовано: 10.09.2025 15:32 , Обновлено: 11.09.2025

Хотите избавиться от стойких пятен на одежде, ковре или матрасе? Эксперт по ведению домашнего хозяйства поделилась простым рецептом домашнего пятновыводителя всего из трёх ингредиентов. По ее словам, он работает быстро, эффективно и практически ничего не стоит.

Некоторое время назад популярный в Польше эксперт по организации пространства Уршула Гриневицкая, более известная в социальных сетях как @lux.ula, поделилась проверенным рецептом эффективного пятновыводителя, способного справиться даже с самыми стойкими загрязнениями. Для его приготовления вам понадобится всего три ингредиента:

1/4 стакана средства для мытья посуды (желательно белого цвета);

1/2 стакана пищевой соды;

1/4 стакана перекиси водорода (желательно 6-9% концентрации).

Как приготовить эффективный пятновыводитель?

Всё, что вам нужно сделать, — это тщательно смешать в небольшой миске все ингредиенты, упомянутые выше: средство для мытья посуды, пищевую соду и перекись водорода.

Как объяснила Уршула Гриневицкая, нанесите домашнее средство на пятно, слегка потрите, оставьте на несколько минут, а затем снова почистите. Затем смойте смесь тёплой водой. Вот и всё.

По словам специалиста, этот пятновыводитель отлично подходит для удаления пятен с одежды, ковров и матрасов.

«Помните, что перекись водорода обладает отбеливающим эффектом, поэтому используйте пятновыводитель только на белых/светлых вещах», — напомнила эксперт.

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[link href=“https://www.instagram.com/reel/DLb6mFmoXNl/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=“font-family: Arial,sans-serif; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 17px; text-decoration: none;” target=“_blank” rel=“noopener”] Публикация от Urszula Hryniewicka | Organizacja przestrzeni | Porządek (@lux.ula) [/link]

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