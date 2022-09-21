Британский психолог назвал 2 способа, как уснуть за 2 минуты

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Опубликовано: 21.09.2022 16:21 , Обновлено: 21.09.2022

Бывает, что мы долго не можем можем уснуть и ворочаемся в попытке выбрать удобное положение. Более того, иногда мы просыпаемся среди ночи, после чего вернуться к сновидениям не получается. Британский психолог, эксперт из «Школы сна» Гай Медоуз назвал два лайфхака, которые помогут обуздать бессонницу за 2 минуты.

Первый метод — это «военный» лайфхак. Его разработали ученые, чтобы помочь солдатам заснуть в любое время, когда им нужно отдохнуть.

Вы должны очистить разум и сосредоточится на спокойном месте. Например, мысленно переместится в лодку на тихом озере или же в лес. Также можете подумать, что лежите в гамаке в кромешной тьме.

Также вы должны расслабить все свое тело, начиная с верхней части, а затем продвигаясь вниз по одной части за раз. Для этого лягте в кровати ровно на спину, расправьте руки по бокам, ладони уприте в постель. Начните расслаблять мышцы лба. Затем глаза, щеки, все лицо. После спускайтесь вниз к шеи, груди, рукам, ногам (не забудьте про ступни и пальцы).

Если этот способ не помог, вы также можете начать постукивать по телу. Это очень простая система, которую обычно используют люди с тревогой. Пытаясь заснуть, просто постукивайте пальцами по определенным точкам на лице и ключице. Затем глубоко вдохните и сосредоточьтесь на настоящем, не позволяя разуму блуждать. Повторяйте этот процесс, пока не заснете.

Также вы можете сделать то, что ученые называют сканированием тела. Это, в основном, позволит вам лучше осознавать, какие части вашего тела подвергаются стрессу. Это не совсем двухминутный лайфхак, но если вы сможете выяснить, какие части вашего тела испытывают стресс, вы сможете сосредоточиться на их успокоении и расслаблении. В конечном итоге это также поможет вам быстрее заснуть.

Если вы так засыпаете — обязательно прекратите. Простые правила, чтобы быстро уснуть и, главное, высыпаться

Многие люди привыкли засыпать при небольшом «уютном» освещении. Кому-то нравится до последних минут бодрствования любоваться узорчатыми тенями на стенах, кто-то находит локальный рассеянный свет расслабляющим, а для кого-то это момент функциональности — не споткнуться о мебель, вставая ночью выпить воды или вскакивая с первым сигналом будильника.

Ученые многократно доказывали, подтверждая практическими исследованиями: даже немного тусклого света достаточно, чтобы «воспитать» бессонницу, спровоцировать депрессию, вызвать в организме жестокий дефицит мелатонина, а в конечном итоге — увеличить риски диабета и рака.

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