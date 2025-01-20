"Зверополис существует" - В TikTok показали, как выглядит "самый красивый аэропорт в мире"

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Опубликовано: 20.01.2025 14:44 , Обновлено: 20.01.2025

Чудеса мировой архитектуры — это то, над чем пользователи соцсетей готовы подолгу "залипать" у экранов своих смартфонов. Так в TikTok завирусилось видео с аэропортом, который напомнил комментаторам картинку из мультфильма "Зверополис". Где он находится?

https://www.tiktok.com/@ddzhanel/video/7460266417896656150?_r=1&_t=ZM-8tDQbsBiCGc

Пользовательница с ником ddzhanel путешествует по миру и рассказывает об этом в TikTok. Недавно девушка поделилась коротким видеороликом, на котором запечатлела обстановку в аэропорту Чанги в Сингапуре. Автор видео назвала его “самым красивым в мире”, а её ролик за несколько дней посмотрели более 1,6 миллиона раз.

“Зверополис существует”, - написал один из комментаторов и собрал более 14 тысяч лаков под своим высказыванием.

“Можно в будущем будет везде так? Безумно красиво”, — высказался другой.

“От видео дышаться лучше стало”, — прокомментировал ещё кто-то.

“У меня в городе меньше зелени, чем там”, — посетовал ещё один пользователь.

Некоторые комментаторы не поверили, что происходящее на видео реально.

“Я не верю, что это реально существует”, - написал кто-то.

“Видеомонтаж”, “нейросеть” - ещё комментарии под видео. Автор ролика заверила, что видео настоящее и посоветовала не верящим “съездить и увидеть все собственными глазами”.

Однако в Сети можно отыскать и массу других видеороликов из этого аэропорта и про него.

https://www.tiktok.com/@business.people.official/video/7337354853091396897?q=%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8%20%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%80&t=1737373014935

К слову, Чанги действительно лидирует в топах лучших аэропортов мира. Он представляет собой огромный торгово-развлекательный центр с большим количеством локаций для посещения. Посетители аэропорта могут сходить в парк бабочек, парки растений, а также посетить спортзал, спа, мини-кинотеатр и многое другое.