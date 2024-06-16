Зубр устроил аварию на границе с Беларусью

Опубликовано: 16.06.2024 17:33 , Обновлено: 16.06.2024

В Польше на границе с Беларусью сообщили о раненых солдатах. В субботу, 15 июня, выяснилось, что военнослужащие действительно пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия, причиной которого стал зубр.

По данным польских СМИ, военные ехали с целью поймать мигрантов, пытавшихся пересечь границу с Беларусью. Но на их пути встал зубр, они резко затормозили, и машина перевернулась.

Солдат доставили в отделение неотложной помощи в Хайнувке, но они быстро покинули больницу. “С животным тоже ничего не случилось”, – рассказала в интервью TVN24 майор Магдалена Костиньска из Подляского военного оперативного соединения.

Пресс-секретарь главнокомандующего вооруженными силами подполковник Марек Павляк сообщил «Интерии», что «ничего серьезного там не произошло».

Напомним, что в четверг, 13 июня, глава Министерства внутренних дел Польши Томаш Семоняк заявил о введении временного запрета на пребывание на определенном участке в приграничной зоне, прилегающей к государственной границе с Республикой Беларусь.

Постановление вводит временный запрет на пребывание в приграничной зоне на расстояние 60,67 км сроком на 90 дней со дня вступления в силу. Это территория в пределах территории постов пограничной службы в Наревке, Беловеже, Дубиче-Церкевне и Черемче.