"Знают, когда дурачка включать" — Видео, как кот отказался выполнять свои "обязанности" набрало 2,5 млн просмотров в TikTok

🎥 Видео

Опубликовано: 31.01.2024 14:26 , Обновлено: 31.01.2024

Видео со смешными и странными котами любят, кажется, все. И эти не стали исключением. То, как хозяйка в шутку пожаловалась на питомца, которые "только ест" и не дает себя "гладить и таскать" понравилось многим пользователям TikTok.

Ролик набрал уже более 2,6 млн просмотров, 216 тыс. лайков и 3 тыс. комментариев.

“Чё ты злишься? Тебя трогать нельзя, тебя гладить нельзя. Ты только ешь! Это чё за кот такой? Ты знаешь, для чего коты созданы? Для того, чтобы их тискали, жмякали, жамкали, целовали ваши носы вот эти”, — слышно за кадром.

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В комментариях зрители посмеялись с необычного кота.

“Мой тоже отказывается выполнять свои котовские обязанности”, — написала одна женщина.

“Обожаю в котах этот взгляд-придурошный, неадекватный. Прям потискать хочется!???”, — поделилась другая. На что автор видео ответила: “Ага, знают, когда дурочка надо включить ???????????”.

“Какой-же он сладкий!! Я тоже хочу его прямо потискать!!! Мимика у него меня умиляет невозможно!!! ??❣️❣️???❤‍?❤‍????❤‍?❤‍?????”, — отметила третья.

“Давно у него живете?”, — спросил еще кто-то.

Там же, в комментариях, и выяснилось, что звук наложен. Оказывается, его записала другая пользовательница TikTok. И оригинал, хоть и набрал 1 млн просмотров, не менее смешной.

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