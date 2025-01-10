ЖКХ Минска предложило белорусам сдать новогодние ёлки на переработку. Куда нести?

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Опубликовано: 10.01.2025 20:39 , Обновлено: 10.01.2025

Минское городское жилищное хозяйство объявило акцию "Ёлки в щепки", благодаря которой любители живых новогодних красавиц могут сдать их на утилизацию. Правда, сделать это можно только на протяжении двух дней — 12 и 19 января. По словам представителей ЖКХ, собранные деревья переработают в щепу "для дальнейшего использования".

В ведомстве добавили, что обязательным условием для сбора отслуживших ёлок является отсутствие на них мишуры и новогодних украшений. Проще говоря, дерево должно быть абсолютно голым — иначе не заберут. Помимо елей, сотрудники ЖКХ пообещали утилизировать также сосны и пихты.

*“Ёлки свозят на полигон «Минскзеленстроя», где дробят в щепу и затем формуют в брикеты, которые в дальнейшем используют для отопления котельных, *— рассказала информагентству “Минск-Новости” пресс-секретарь Минского городского жилищного хозяйства Анастасия Сулимская.

Отнести главный атрибут Нового года можно почти по 400 адресам, которые опубликовали в организации. Планируется, что контейнерные площадки разместят в Заводском, Ленинском, Московском, Октябрьском, Партизанском, Первомайском, Советском, Фрунзенском и Центральном районах. Конкретный адрес можно посмотреть в Telegram-канале ЖКХ, то естьздесь.

[info_b]К слову, по данным Минлесхоза, в период зимних праздников в Республике продали 162 тысячи новогодних красавиц, что на 11 тысяч елей и сосен больше, чем в 2023 году. При этом чаще всего белорусы выбирали деревья в кадках – их купили на 7 тысяч больше.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что в TikTok появилось видео, демонстрирующее печальную картину после новогодних праздников. На кадрах видно, как на столичной площади Казинца, где располагался ёлочный базар, валяются никому не нужные живые деревья. Судя по видео, продавцы не позаботились об их утилизации и оставили просто на улице.

«Столько деревьев потом валяется» — В Минске заметили брошенные нераспроданные ёлки. В TikTok предложили запретить срубать