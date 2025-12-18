ЖКХ Минска пообещало подарки за фото мусоровозов. Но не всех подряд

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Опубликовано: 18.12.2025 14:01 , Обновлено: 18.12.2025

Минское городское жилищное хозяйство (ЖКХ) пообещало белорусам подарки за фотографии их мусоровозов. Караулить спецтехнику под подъездом - не вариант, ведь в качестве фотомодели подойдёт далеко не любой мусоровоз, фотоохоту объявили на один-единственный экземпляр.

Искать на улицах города и во дворах многоэтажек нужно беленький МАЗ, брендированный компанией REMONDIS. Именно она вместе со столичным ЖКХ второй год подряд устраивает фотоохоту на свой “праздничный мусоровоз”. Его, кстати, уже выпустили в город, так что, минчане, держите камеры мобильных наготове!

Всё, что требуется для участия в фотоохоте - поймать в кадр тот самый один-единственный праздничный мусоровоз, на котором красуются ярко-бордовые плакаты с новогодне-рождественскими поздравлениями, загрузить фото в сторис на свою страничку в Instagram и выполнить несколько обычных для таких конкурсов условий - подписка, коммент, тег, всё по списку, указанному на страничке организаторов.

На охоту отвели целый месяц, так что шансов поймать удачу в объектив своей камеры предостаточно. Призы разыграют с помощью генератора случайных чисел 19 января 2026 года .

А что за трофей? Фирменные презенты от компании-организатора: