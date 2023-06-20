Жители Нью-Йорка кусают людей чаще, чем акулы — Собрали самые странные и забавные факты со всего мира

Опубликовано: 20.06.2023 12:10 , Обновлено: 20.06.2023

Мир полон странных и загадочных фактов. Например, вы знали, что жители Нью Йорка кусают больше людей, чем акулы, «черный ящик» на самом деле не черный, а коровьи объятия снимают стресс? Иногда стоит отвлечься от грустной повседневности и удивится или повеселится, узнав о том, что в мире есть много разных необычных явлений. Собрали для вас подборку лучших из них.

Жители Нью-Йорка кусают больше людей, чем акулы

Многие люди воспринимают акул как грозных обитателей морских глубин. В нашем сознании они предстают как опасные хищники. Тем не менее, по данным Международной картотеки нападений акул (ISAF), ежегодно в мире от их укусов погибает менее 100 человек. Нападения акул, хотя они, несомненно, пугают, статистически ничтожны по сравнению со склонностью жителей Нью-Йорка к кусанию.

По данным Кливлендской клиники, ежегодно в США регистрируется около 250 000 случаев укусов людей, что почти в 3 500 раз больше, чем укусов акул. Статистика, касающаяся именно жителей Нью-Йорка, основана на результатах исследования 1979 года, согласно которому в 1977 году в Нью-Йорке было зарегистрировано 892 случая укусов людей — в 63 раза больше, чем укусов акул во всем мире в том же году. И эксперты подтверждают, что эта статистика по-прежнему актуальна, пишет Wtffunfact.

Каждый год, согласно данным городского здравоохранения, в Нью-Йорке регистрируют тысячи человеческих укусов людей. Однако сообщения не являются результатом зарождающейся тенденции к каннибализму. Они происходят из-за инцидентов, возникающих в результате жарких споров, бытовых разногласий, драк в барах и даже ссор между влюбленными.

Черный ящик на самом деле не черный

Возможно, вы слышали термин «черный ящик» в контексте авиакатастроф. Это то, что эксперты ищут после крушения, потому что он содержит информацию о самолете и его коммуникациях.

Но знаете ли вы, что так называемый черный ящик на самом деле ярко-оранжевый? Это облегчает его обнаружение среди обломков. Он также оснащен подводным радиомаяком (ULB), который излучает сигнал до 30 дней.

Коробка очень прочная. Он спроектирован так, чтобы выдерживать экстремальные условия, начиная с последствий аварии. Он также проходит испытания на падение, испытания на сжатие и испытания на огнестойкость.

Тогда почему же оранжевого цвета ящик известен как «черный»? Считается, что термин «черный ящик» произошел от журналистов и средств массовой информации, а не от авиационных экспертов или инженеров. Происхождение термина остается неясным. Но в первые дни существования черного ящика его внутренняя работа и записанные данные не были понятны публике. В результате средства массовой информации придумали этот термин для описания чего-то загадочного.

Коровьи объятия снимают стресс

Объятия людей и коров — уникальное и все более популярное занятие, которое направлено на то, чтобы предложить спокойный и успокаивающий опыт тем, кто ищет связи с природой. Также было обнаружено, что он снимает некоторые стрессы повседневной жизни.

Практика включает в себя качественное времяпрепровождение с коровами в спокойной и безмятежной обстановке, где люди могут расслабиться и ощутить терапевтические преимущества взаимодействия человека и животного.

Эта практика зародилась в Нидерландах, но набирает обороты во всем мире. Объятия коров дают людям возможность пообщаться с этими нежными существами на более глубоком уровне. Концепция проста, но глубока: люди лежат или сидят рядом с коровами, гладят их мягкую шерсть и наслаждаются их мирным присутствием. Когда человеческое прикосновение встречается с теплой и успокаивающей энергией коров, чувство спокойствия окутывает участников, позволяя им избежать давления современного мира.

Исследования показывают, что взаимодействие с коровами в терапевтических условиях может оказать ряд положительных эффектов на здоровье человека. При обнимании коров высвобождается окситоцин, гормон, связанный с привязанностью и расслаблением. Этот всплеск окситоцина помогает снизить уровень стресса, снизить кровяное давление и улучшить общее эмоциональное состояние. Ритмичный характер поглаживания коровьей шерсти также может вызвать медитативное состояние, успокаивая ум и способствуя ощущению внутреннего покоя.

Прототип соцсетей появился в 1997 году

Первая платформа для социальных сетей, Six Degrees, была запущена в 1997 году. Она позволяла пользователям создавать профили и общаться с друзьями, подобно современным социальным сетям.

Эндрю Вайнрайх разработал программу Six Degrees и запустил ее в 1997 году. Эта новаторская платформа заложила основу преобразующей силы социальных сетей.

На заре Интернета Six Degrees стремилась объединить людей в цифровой сфере. Детище Вайнрайха позволяло пользователям создавать профили, общаться с друзьями и обмениваться сообщениями. Другими словами, он первым разработал концепцию социальных сетей, которая определила будущее онлайн-взаимодействия.

Однако Six Degrees столкнулись с серьезными проблемами на своем пути. Инфраструктура Интернета все еще находилась на ранней стадии, характеризовалась низкой скоростью и ограниченным доступом. Кроме того, отсутствие широкого использования смартфонов препятствовало росту платформы. В конце концов, Six Degrees прекратила свою деятельность в 2000 году, что ознаменовало конец ее новаторской эпохи.

Тем не менее, Six Degrees остается предшественником огромного количества платформ социальных сетей, с которыми мы взаимодействуем сегодня.

Раньше вилки считались кощунством

Вилки существуют уже несколько тысячелетий, но в качестве столовой посуды они использовались только в Средние века. Тогда такими инструментами владели только состоятельные семьи.

На протяжении большей части истории человечества люди ели пальцами. В зависимости от периода времени и части света, в которой вы находились, было уместно есть всеми пятью пальцами (ложки существовали и были полностью приемлемы для любителей супа). Позже считалось вежливым есть тремя пальцами.

Прикосновение к вашей еде означало прикосновение к Божьему творению. Использование технически ненужной посуды считалось кощунственным не прикасаться к еде, которую вы собирались проглотить.

В конце концов, вилки стали не столько религиозным делом, сколько просто социально неприемлемым. У королевских особ и знати - особенно в Италии - часто были вилки, но их использование этой утвари часто использовалось для насмешек.