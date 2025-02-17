Жители Минщины заметили блинчатый лёд и световые столбы в небе

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Опубликовано: 17.02.2025 10:22 , Обновлено: 17.02.2025

Жители Минской области стали свидетелями сразу двух необычных природных явлений: «блинчатого» льда на водохранилище в Воложинском районе и световых столбов в вечернем небе. Когда они появляются?

Фотографии водоёма, покрытого круглыми льдинами, напоминающими блины, опубликовало издание «Минская правда». Блинчатый лёд — редкое явление, которое возникает при сочетании определённых погодных условий и характеристик водоёма. Процесс формирования «ледяных блинов» начинается с того, что ветер разбивает скопления ледяного сала и снежуры на отдельные фрагменты. Затем эти фрагменты замерзают и под действием ветра и воды приобретают округлую форму.

Фото: mlyn.by

А ещё не так давно жители Минска могли наблюдать ещё одно интересное оптическое явление — световые столбы. Они возникают из-за отражения света от взвешенных в воздухе ледяных кристаллов, имеющих форму шестиугольников или столбиков с практически горизонтальными гранями.

Фото: t.me/minsk_gl

Такие кристаллы, зависая в холодном воздухе (обычно при температуре ниже −10°C), преломляют и отражают лучи света, действуя как призма, создавая визуальный эффект вертикальных столбов света, поднимающихся от источников освещения (фонарей, прожекторов и т. д.).