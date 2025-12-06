Жители литовского Каунаса устроили облаву на маньяка. И словили - "Все быстро поехали туда"

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Опубликовано: 06.12.2025 06:48 , Обновлено: 06.12.2025

Сотни жителей литовского города Каунас в пятницу вечером организовали стихийную облаву с помощью рации-приложения Zello. Они пытались выследить и задержать мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве двух молодых женщин. И им это удалось.

Подозреваемый, 29-летний Бенас Микутавичюс, был задержан простыми литовцами около 23:50 по местному времени в парке Кальниечю в Каунасе. Его передали прибывшим на место задержания полицейским.

Задержание стало итогом масштабных поисков, начавшихся после того, как в четверг в разных квартирах города были обнаружены тела двух девушек. Полиция объявила Микутавичюса в розыск, опубликовав его фотографии и предупредив, что он может быть опасен.

“Цифровая облава”

Жители литовского города создали канал под названием “Найдём убийцу” в приложении для рации Zello. Канал быстро набрал сотни участников, координировавших поиски в реальном времени.

Участники акции рассказывали местному новостному порталу Delfi, что, получив информацию о возможном месте нахождения подозреваемого, они собрались в группы, которые оцепили отдельные участки Каунаса и обыскивали заброшенные здания. По словам очевидцев, одна из женщин заметила человека в красной куртке, который попытался скрыться.

“Все быстро поехали туда и побежали… Говорят, что сначала какая-то девушка сбила его машиной, потом на него набросился парень”, – цитирует свидетельство одного из участников Delfi. По словам участвовавших в облаве, подозреваемый пытался применить газовый баллончик, а в его рюкзаке был найден большой нож.

А что полиция?

На экстренной ночной пресс-конференции представители полиции подтвердили задержание и поблагодарили жителей города за помощь. Правда, в ведомстве отметили, что действовать в одиночку против вооруженного подозреваемого было опасно.

“С помощью жителей человек был задержан, в настоящее время он находится под стражей”, – заявил сотрудник полиции. Он добавил, что полиция также вела активные поиски, но “людей было больше, им повезло больше”.

Полиция сообщила, что подозреваемый не оказал сопротивления при аресте правоохранителями.

Маньяк-убийца?

По данным следствия и местных СМИ, первой жертвой стала родственница подозреваемого, с которой он жил в одной квартире. Вторую жертву, агента по аренде недвижимости, он, предположительно, встретил под видом клиента, желающего посмотреть квартиру. Её тело было обнаружено в показанном жилье.

Розыск Микутавичюса, длившийся более суток, вызвал волну сообщений от населения: в полицию поступило более 50 звонков с различными данными о возможных местах его нахождения из разных городов.

Расследование убийств продолжается. Официальные обвинения Микутавичюсу еще не предъявлены. Мотивы преступлений пока тоже не раскрыты.