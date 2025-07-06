Жители города, "возле которого Минск", показали, что такое "настоящие 7:40"

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Опубликовано: 06.07.2025 13:24 , Обновлено: 06.07.2025

В TikTok завирусилось залипательное видео, на котором жители одного из белорусских городов счастливо "пляшут" под известную еврейскую мелодию "Семь-сорок" (7:40). Под роликом сотни человек оценили исполнение танца и вспомнили свою молодость.

Действие происходит в Бобруйске - городе, как пошутили в комментариях, “рядом с которым находится Минск”. А именно в “Еврейском дворике”, где находится Стена плача.

Судя по комментариям под роликом, многим понравилось такое исполнение.

“Шалом, Бобруйск”! Вот так должен танцевать каждый житель славного города, возле которого Минск)”, - поприветствовал один из пользователей.

“Я тоже пошла в пляс танцевать фрейлик!”, — поделилась другая.

“Гимн Бобруйска!”, — написал третий.

“Ой, почему без меня прошел такой грандиозный кагал”, — спросил четвертый.

“В Бобруйске ни один праздник не обходится без 7:40, это наша визитка”, — рассказал местный житель.

“Вот это настоящий Бобруйск! Есть еще порох в пороховницах”, — оценил еще кто-то.

А кому-то “вспомнилась молодость” и “наши бобруйские 7:40”. Кто-то отметил, что “тоже так плясал на экскурсии, а потом еще тетя Соня угощала пирожками очень вкусно”.