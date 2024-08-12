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Жители Гомельщины ночью сняли северное сияние

Жители Гомельщины ночью сняли северное сияние
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📷 Фото

Некоторые жители Гомельского района в ночь с 11 на 12 августа наблюдали полярное сияние, которое запечатлели на фото.

Нетипичного для белорусских широт оптическое явления, вероятно, связано с магнитными бурями о которых предупреждали накануне. Фотографии полярного сияния опубликовал телеграм-канал Nadvorie. Данные снимки сделаны в агрогородке Поколюбичи в Гомельском районе.

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Северное сияние фиксировали и в других регионах. Например, возле деревни Антоновка в Добрушском районе.

Фото: Onliner
Фото: Onliner
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