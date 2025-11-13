Женщину оштрафовали на 1250 евро из-за прогулок ее кота - «Неужели нет дел поважнее?»

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Опубликовано: 13.11.2025 17:54 , Обновлено: 13.11.2025

Странный судебный процесс прошел во французском городе Агде, где судья постановил взыскать с хозяйки кота Реми 1250 евро в качестве компенсации соседу. В этой истории, впрочем, есть много белых пятен. Некоторые настаивают, что доказательств преступлений Реми нет.

Однако судья уверен, что кот нанес ущерб имуществу соседа. В качестве доказательств в ходе процесса исследовали следы лап на свежей штукатурке и «нарушение» котом гигиенических норм как на соседском пуховом одеяле, так и в саду.

«Это абсурдно. Это гротескно. Это душераздирающе. Я сомневаюсь в системе правосудия. Неужели у нее нет дел поважнее?» — возмутилась после вынесения приговора хозяйка кота Доминик Вальдес.

На самом деле, 1250 евро — не окончательная сумма. Суд обязал хозяйку кота выплачивать штраф в размере 30 евро каждый раз, когда Реми будет пробираться через стену, отделяющую его владения от соседских. Также не исключено новое заседание, где штраф может вырасти до 2000 евро, плюс 50 евро за каждый новый «визит» Реми в запретную зону.

«Это просто смешно», — соседи в недоумении

На сторону хозяйки кота встали соседи, которые не могли поверить в приговор. «Это просто смешно. Он (Реми) меня не беспокоит. И вообще, как можно держать кошку в доме? Это невозможно», — заявил один из них.

Другой и вовсе предложил соседу радикальное, но, увы, бесполезное решение: «Он мог бы просто построить трёхметровую стену, но кошка всё равно пролезет».

А виноват ли Реми?

А вот президент местной ассоциации защиты животных Бернар Гигон встал на защиту обвиняемого кота, проявив куда более серьезный подход. Он указал на то, что в округе много других бродячих кошек, а Реми — кастрированное и стерилизованное животное, которое не метит территорию и не провоцирует других котов на «вечеринки» у соседского бассейна. Так могло ли так случиться, что все следы оставили другие кошки?

В свою очередь, Гийом Санчес, генеральный директор SPA, высказал опасение, что такое решение суда станет прецедентом, который может серьезно ударить по желанию французов забирать животных из приютов.