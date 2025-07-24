Женщина выжила после нападения медведя. Ее спасло только одно

Опубликовано: 24.07.2025 19:58 , Обновлено: 24.07.2025

На популярном туристическом маршруте в горах Чугач на Аляске 22 июля туристка получила серьёзные травмы из-за нападения медведя. Ну удалось выжить только благодаря своему хладнокровию и технологиям.

Представитель полиции Анкориджа Кристофер Барраза заявил, что её травмы не представляют угрозы для жизни. «Её быстро нашли и доставили в больницу», — сообщил он журналистам.

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Одни скажут, что женщину спасло чудо, но на самом деле - знание повадок медведей. Она не запаниковала и не пыталась убежать. После нападения она просто лежала неподвижно, притворившись мертвой, ожидая, когда животное уйдёт. И это спасло ей жизнь.

Позже, несмотря на дикую боль, она связалась со спасателями, которым предстояло обыскать гектары дикой местности. Она поддерживала с ними постоянную связь и благодаря её указаниям и использованию дрона, спасатели быстро нашли её и прислали помощь.

В спасательной операции приняли участие несколько местных служб, включая пожарную службу и персонал близлежащей военной базы . Также был задействован вертолёт Департамента общественной безопасности Аляски.

Ранее Telegraf.news писал, что местные СМИ сообщили, что в Брестской области был замечен медведь. Для этих белорусских широт это событие неординарное. А в министерстве лесного хозяйства рассказали о встрече с медведями в Гродненской области.

По данным издания «Кобрынскі веснік» животное увидели жители в районе деревни Славное Тевельского сельсовета. Медведь же шел куда-то в сторону деревни Новоселки. По словам специалистов, возраст дикого зверя был около 3-х лет.

Впрочем, в Беларуси фактов нападения медведей на людей не зафиксировано.

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