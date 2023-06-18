Женщина постучалась из гроба на своих похоронах. Что сделали родственники?

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Опубликовано: 18.06.2023 17:44 , Обновлено: 18.06.2023

76-летняя Белла Монтойя, бывшая медсестра из Эквадора, перенесла инсульт и скончалась. Так думали врачи, объявив время смерти. Однако на своих похоронах она пришла в себя и постучалась в крышку закрытого гроба.

Через пять часов после зафиксированной смерти, 9 июня, родственники заметили, как гроб “начал издавать звуки”, сообщил AP ее сын Жилберто Барбера. “Моя мама была завернута в простыни и билась о гроб, и когда мы приблизились, то увидели, что она тяжело дышит, - сказал он - Это нас всех напугало”.

На видео, опубликованном AP, видно, как родственники ухаживают за Монтойей, когда она лежит на боку и с трудом дышит.

Монтойя была быстро доставлена в больницу, но так и не пришла в сознание. Женщину держали под “постоянным наблюдением” целую неделю. Однако она скончалась, так и не придя в сознание.

Министерство здравоохранения Эквадора заявило, что начнет правительственное расследование в отношении больницы, чтобы выяснить, как она так выдает свидетельства о смерти, сообщает AP. Никаких подробностей о враче, который объявил ее мертвой, обнародовано не было.