Женщина 25 лет держала взаперти и мучила у себя дома пленницу. Суд вынес решение

Опубликовано: 13.03.2026 10:37 , Обновлено: 13.03.2026

В четверг англичанку Аманду Уиксон приговорили к 13 годам лишения свободы за то, что она держала в плену и пытала у себя дома женщину в течение 25 лет. Женщина, имя которой не разглашается, страдающая от проблем с психикой, попала в дом Уиксон в Тьюксбери в середине 1990-х годов, когда ей было 16 лет.

Все оставшиеся годы она провела в плену у женщины вплоть до 2021 года, когда ее освободила полиция после звонка неизвестного.

В течение долгих лет Уиксон избивала пленницу, заливала ей в горло жидкость для мытья посуды, брызгала ей в лицо отбеливателем и против ее воли брила ей голову. Находящаяся взаперти женщина выживала на объедках, ей не разрешалось выходить из дома, и она могла мыться тайком только по ночам, сообщает The Guardian. Ее пособие – в общей сложности 100 000 фунтов стерлингов – перечислялось на счет Уиксон.

Когда в 2021 году полиция обнаружила пленницу, ее губы и лицо были покрыты шрамами. Дом Уиксон был забит всяким хламом, на стенах была плесень, а во дворе валялся мусор. По словам полиции, комната пленной женщины напоминала тюремную камеру.

На месте происшествия полиция обнаружила записи, сделанные пленницей.

«Вчера я мучилась от боли, плакала… Мне не с кем было поговорить… Я бы хотела каждый день выходить на прогулку с собакой, но не могу», — писала она.

56-летняя Уиксон была признана виновной в незаконном лишении свободы, принудительном труде и нанесении телесных повреждений. Впрочем, суд назначил женщине срок куда меньший, чем она продержала бедную женщину у себя в плену.

Судья назвал Уиксон «бессердечной» и заявил, что та не проявила никакого раскаяния. Помимо тюремного заключения, он вынес запретительный приказ, чтобы заверить жертву в том, что она будет в безопасности после освобождения её обидчицы.

Ее жертва выступила с публичным заявлением через прессу.

«25 лет я жила в страхе, насилии и контроле. Со мной обращались так, будто моя жизнь, моя свобода и мой голос ничего не значили. Я до сих пор каждый день ношу в себе травму и кошмары. Сейчас я живу с замечательной семьей, которая проявила ко мне доброту, терпение и поддержку. Их любовь помогает мне постепенно восстанавливать жизнь, которую у меня отняли, и я снова начинаю чувствовать себя в безопасности. Ничто не сможет вернуть мне потерянные 25 лет», — говорится в заявлении.

После спасения женщина испытала сильнейшие сложности с адаптацией к нормальной жизни. Она все еще испытывала непреодолимое желание постоянно убираться, не знала, как перейти дорогу, что делать в магазине и что надеть в дождь.

Провал социальных служб

Самое страшное, что женщина провела в плену 25 лет в то время, как соцслужбы должны были следить за ней. Ей полагалось пособие из-за проблем с умственным развитием и надзор специалистов.

Британские власти сейчас пытаются разобраться, как этот ужасный случай мог полностью остаться вне поля зрения социальных служб. Семья женщины последний раз связывалась с ней в конце 1990-х годов. У нее нет медицинских или стоматологических записей, и она не посещала своего врача (терапевта) в течение 20 лет до освобождения. И все это не насторожило государственных соцработников.

Одна из соседок Уиксон как-то сообщала соцслужбам, увидев, как пленница неоднократно стучится в ее окно.

«Я позвонила в социальные службы, но ничего не произошло. Социальные службы допустили грубую ошибку в ее случае», — сказала неназванная соседка.

Почему она не обратилась в таком случае в полицию, соседка не уточнила.