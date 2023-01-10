Жена и дочь перестали разговаривать с отцом из-за имени, которое он дал коту

Опубликовано: 10.01.2023 16:03 , Обновлено: 10.01.2023

Англичанин обратился к подписчикам Reddit, чтобы поделиться огорчением. Все дело в том, что он назвал кота "Лежачий полицейский", и его приемная дочь и жена почему-то почти перестали после этого с ним разговаривать.

Мужчина объяснил, что кот получил такую кличку после того, как англичанин спас его на оживленной дороге.

Все же понимают, что когда дело доходит до выбора имени для питомца, у владельцев есть больше творческой свободой, чем у родителей, когда дают имя своему ребенку. Никто же не собирается придираться к животному из-за его имени.

Однако восьмилетняя девочка заявила, что это “ужасное имя”. Отчим объяснил: “Я спас девятимесячного котенка посреди оживленной улицы. После поездки к ветеринару для обследования, а также тщательного поиска в местных социальных сетях возможных хозяев мы решили оставить его”.

“Ветеринары одобрили мою заявку, чтобы оставить кота, и оставили на мое усмотрение решение о его имени. Я выбрал ему кличку “Лежачий полицейский”, потому что он чуть не стал “лежачим полицейским”, если бы я его не спас”.

Чиновники местного ветеринарного центра, похоже, и глазом не моргнули, услышав это имя, и зарегистрировали его в своей базе данных. Однако, когда позже он раскрыл кличку своей падчерице, она заплакала, призывая его немедленно сменить его.

“Она хочет назвать его как-то по-другому, и я подумываю о том, чтобы отказаться от этого имени, хотя в его паспорте домашнего животного и микрочипе уже записано “Лежачий полицейский”.

“Даже моя жена согласна, что кличка была выбрано неудачно, и теперь всякий раз, когда мы произносим имя котенка, нам придется думать о том, что его задавят. Я предложил “След заноса” в качестве альтернативы, и теперь моя падчерица не хочет со мной разговаривать. Мне кажется, что они загоняют меня в угол”, - признался несчастный отец семейства.

В то время как большинство пользователей Reddit не могли удержаться от смеха из-за имени “Лежачий полицейский”, некоторые все же призвали мужчину сменить кличку кота, если он хочет мира в семье.

Один из подписчиков написал: “Это забавное имя. Ужасно неуместное, но веселое. Вы же знали, что это было неуместно, так что просто согласитесь и назовите его Счастливчиком. Вы можете считать, что его полное имя звучит так: “Счастливчик, что он не стал лежачим полицейским”.

Другой пользователь добавил: “Я должен признать, что я хорошо посмеялся над этим именем - и спасибо вам за спасение жизни этого котенка. Но я понимаю, почему это расстроило вашу падчерицу, ведь она так маленькая”.

“У меня четыре кошки, и у каждой есть свое реальное имя, но также и несколько прозвищ, которые я им дал, и каждая кошка откликается на любую кличку, которую я произношу. Так что, может быть, и вы можете пойти этим путем?” - посоветовал ещё один подписчик.