Зажгла плиту и убежала. В Сети появилось видео пожара, который устроила собака

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Опубликовано: 11.07.2024 12:54 , Обновлено: 11.07.2024

Американские спасатели поделились кадрами с камеры видеонаблюдения из дома, где собака устроила пожар. Животное случайно включило плиту.

Поджог с участием собаки произошёл ещё в конце июня. Пожарная служба Колорадо-спрингс прибыла на место, когда пожар уже потушили хозяева дома. Запись с камеры видеонаблюдения показала, что причиной возгорания стал питомец семьи, который встал на задние лапы, чтобы осмотреть какие-то коробки на плите, и случайно включил её.

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Вскоре коробки загорелись, и сработал пожарный извещатель. Мужчине, который тушил пожар, пришлось оказывать медицинскую помощь, но больше никто из членов семьи не пострадал.