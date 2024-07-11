Зажгла плиту и убежала. В Сети появилось видео пожара, который устроила собака
Американские спасатели поделились кадрами с камеры видеонаблюдения из дома, где собака устроила пожар. Животное случайно включило плиту.
Поджог с участием собаки произошёл ещё в конце июня. Пожарная служба Колорадо-спрингс прибыла на место, когда пожар уже потушили хозяева дома. Запись с камеры видеонаблюдения показала, что причиной возгорания стал питомец семьи, который встал на задние лапы, чтобы осмотреть какие-то коробки на плите, и случайно включил её.
Вскоре коробки загорелись, и сработал пожарный извещатель. Мужчине, который тушил пожар, пришлось оказывать медицинскую помощь, но больше никто из членов семьи не пострадал.
«Это хорошее напоминание о необходимости всегда иметь работающие дымовые извещатели внутри и снаружи каждой спальной зоны и на каждом этаже дома, следить за тем, чтобы все горючие вещества находились вдали от плиты/духовки, а также знать два выхода из каждой комнаты в доме в случае пожара», — написали пожарные в сопровождении к видео, которое опубликовали на своей странички в Facebook.