Заявка на рекорд Гиннесса - Mark Formelle "нарисовал" самую большую картину из носков

Опубликовано: 18.09.2023 08:38 , Обновлено: 18.09.2023

Белорусский производитель одежды Mark Formelle в минувшие выходные создали необычную инсталляцию в Москве, на территории музейного комплекса "Буран" (ВДНХ). По утверждению компании, это "самое большое в мире" панно из... носков!

Для создания необычной картины потребовалось 2407 носков и около двух часов работы, поучаствовать в которой мог любой желающий: носки прикрепляли к огромному стенду, расчерченному по принципу картины по номерам. Итогом стала гигантская мозаика с изображением «дранiка са смятанкай». Именно этот мотив, по утверждению компании, на протяжении последних нескольких лет является одним из самых популярных принтов на носках Mark Formelle.

Вот как выглядело итоговое панно.

Как заявили в компании Mark Formelle, “самую большую картину из носков” уже признало мировым рекордом Международное агентство InterRecord. Её также официально внесли в Реестр рекордов России. Кроме того, компания планирует передать все необходимые материалы для внесения этого оригинального произведения искусства в Книгу Гиннесса. Решение спецкомиссия должна озвучить через несколько месяцев.