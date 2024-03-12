Завораживающее видео из Батуми. Как выглядит знаменитая скульптура весной?

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Опубликовано: 12.03.2024 15:58 , Обновлено: 12.03.2024

Движущаяся скульптура двух влюбленных из Батуми вновь приковала к себе взгляды пользователей соцсетей.

Скульптурная композиция “Али и Нино”, возведенная грузинским скульптором Тамарой Квеситадзе в 2010 году, уже многие годы радует глаза не только грузин и туристов, но и интернет-обывателей.

Каждый день, в 19.00 по местному времени, восьмиметровые фигуры начинают медленное движение по кругу.

Фигуры мужчины и женщины сливаются в единое целое и вновь удаляются друг от друга. Полный цикл завораживающего действа длится 10 минут. Автор скульптуры создала её под впечатлением от прочтения одноименного романа, в котором рассказывается история любви азербайджанца-мусульманина Али хана Ширваншира и грузинки-христианки Нино Кипиани. Действия романа происходят в разгар Первой мировой войны, он был издан в 1937 году Курбаном Саидом.