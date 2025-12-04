Заражённые дикие кабаны? В Польше заговорили о новых "диверсиях с востока"

Опубликовано: 04.12.2025 12:40 , Обновлено: 04.12.2025

Местное Радио Лодзь сообщило, что в районе реки Лученжа в гмине Розпша недалеко от Пётркув-Трыбунальского в Польше был обнаружен труп дикого кабана. Оказалось, что он был заражен африканской чумы свиней (АЧС).

Ветеринарные исследования уже подтвердили наличие вируса. В радиусе пяти километров от места обнаружения зараженного животного расположено 58 ферм, на которых содержится более 7000 свиней.

Свиновод Януш Терка рассказал Farmer.pl, что, скорее всего, дикого кабана кто-то подбросил, судя по неполной и освежеванной туше животного.

[inf]Африканская чума свиней (АЧС) — это высококонтагиозная вирусная болезнь домашних и диких свиней с практически 100%-ной летальностью. Её главная опасность заключается в отсутствии вакцин и специфических методов лечения, что приводит к огромным экономическим потерям в сельском хозяйстве из-за необходимости тотального уничтожения поголовья в очагах инфекции и введению строгих карантинных мер. При этом для человека вирус угрозы не представляет.[/inf]

Министр сельского хозяйства соседней страны Стефан Краевский уже прокомментировал ситуацию, заявив, что был проинформирован об угрозе «с самого начала». Чиновник предположил, что ответственность за больное животное могут нести восточные соседи. Министр не уточнил какие. Местность, где нашли труп животного находится вдали от российской, белорусской и украинской границ.

«Я немедленно приказал службам принять меры и обеспечить безопасность района. Мы не исключаем саботаж, в том числе и на востоке. Мы защищаем польскую сельскую местность и не допустим преднамеренного распространения вируса. Мы принимаем меры!» — написал министр на портале X.

«Если будут обнаружены новые трупы диких кабанов с положительным результатом теста на вирус АЧС, для фермеров будут введены зоны ограничения. Однако сейчас мы ожидаем дальнейших результатов», — предупредил, в свою очередь, Михал Токарский, заместитель мэра Пётркувского повята.