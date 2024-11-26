"Законопослушный" кот из Могилёва восхитил белорусов в TikTok. Но "респект" выразили не только ему

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Опубликовано: 26.11.2024 13:01 , Обновлено: 26.11.2024

Кто-то может полагать, что животным неведомы людские законы, однако иногда нам приходится удивляться их сообразительности. Так в TikTok недавно завирусилось видео с умным и "законопослушным" котом, который переходит дорогу строго по пешеходному переходу.

“Законопослушного” кота из Могилёва сняла камера видеорегистратора. Его владелец решил поделиться этим забавным наблюдением на своей страничке в TikTok, и за сутки ролик собрал уже более 100 тысяч просмотров.

Примечательно, что кот, сидевший у пешеходного перехода, не начал двигаться, пока машина не остановилась, чтобы пропустить его.

“Вот бы люди так поступали, сначала убедились, что их заметили, а потом переходили”, - высказался один из пользователей.

“Я считаю, что данное видео нужно транслировать как поучительную рекламу”, - написал другой комментатор.

“У него просто последняя девятая жизнь”, - пошутил кто-то

Пользователи соцсети восхитились интеллектом животного и выказали “респект” водителю, который не проигнорировал движение такого нетипичного пешехода.

“Водителю браво за внимательность”, - написал кто-то.

“Водителю респект”, “Водитель -молодец”, - ещё несколько комментариев под роликом.

Многие белорусы поделились своими наблюдениями и рассказали о встречах с такими же, соблюдающими ПДД, животными в своих городах. Причём в их числе оказались не только кошки, но и собаки, коровы, голуби и даже змеи.

«У меня такой же в Кричеве! Местные знают: только строго идёт к „дамам“ через трассу на зелёный», — написал один из комментаторов.

«Много раз видела, как собаки у нас (в Пинске) переходили дорогу по зебре», — рассказала другая пользовательница.

«Что коты, у нас в Борисове даже голуби и вороны ходят по пешеходной», — заметили в комментариях.

«Это ещё ничего, я видела, как ужик дорогу машине уступал. Это не прикол, жизнь дороже всего!» — написал кто-то.