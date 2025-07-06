Загадочный владелец биткоинов ждал 14 лет, чтобы стать миллиардером. Сколько криптовалюты купил по 78 центов?

Опубликовано: 06.07.2025 19:21 , Обновлено: 06.07.2025

Два биткоин-кошелька, которые оставались "спящими" более десяти лет, недавно активировались. На них были проведены первые операции. Об этом сообщил MarketWatch. В 2011 году неизвестный купил 20 000 биткоинов по цене 78 центов за монету. Теперь их стоимость превышает 2 млрд долларов.

Таким образом, терпеливый инвестор, вложивший 15 600 долларов (20 000 × 0,78$), теперь может рассчитывать на сумму более 2 миллиардов долларов, что означает рост инвестиций более чем на 12 800 000%.

Несмотря на то, что таинственный миллиардер перевел криптовалюту с одного кошелька на другой после более чем четырнадцатилетнего бездействия, его дальнейшие планы остаются неизвестными. Он так и не стал менять биткоины на фиатные деньги.

Ранее в этом году блокчейн-аналитическая компания Onchain School обнаружила, что за первые три месяца 2025 года около 62 000 биткоинов, добытых как минимум семь лет назад, были перемещены между кошельками.

“Резкий рост активности может сигнализировать об изменении настроений среди долгосрочных держателей, - пояснили аналитики платформы CryptoQuant. - Это может быть вызвано макроэкономическими изменениями, ценовыми ожиданиями или потребностью институциональных инвесторов в ликвидности”.

“Что примечательно, так это невероятное самообладание, потребовавшееся для удержания активов на протяжении всех этих рыночных циклов”, - отметила Кэролайн Боулер, генеральный директор австралийской торговой платформы BTC Markets, в интервью MarketWatch.

Курс биткоина на сегодняшний день составляет около 108 856 долларов США . При этом за месяц цена выросла на 6,54% , а за год — на 92,37% .

Исторически биткоин прошел через множество взлетов и падений: от стоимости менее доллара в 2011 году до рекордных 112 000 долларов в мае 2025 года.

Сейчас биткоин остается доминирующей криптовалютой с рыночной капитализацией свыше 2,17 трлн долларов .