Зачем на трусах нужен бантик? Узнали, почему его считают не просто украшением

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Опубликовано: 03.11.2023 12:14 , Обновлено: 03.11.2023

На многих женских трусиках спереди есть небольшой бантик. Многие считают его просто украшением. Однако пользователи соцсетей выдвинули две теории, откуда этот бант вообще возник. Они могут вас удивить. Но так ли это на самом деле?

Теория №1

Говорят, что этот маленький бантик — не просто элемент декора. В сети уже несколько лет распространяют теорию, что в старину его пришивали для того, чтобы… нижнее белье не сползало вниз. То есть дамы якобы привязывали бантик к шнурку на талии, а спереди было самое подходящее место для его крепления. А уже позже его якобы заменили резинкой.

Это звучит довольно правдоподобно, однако доказательств, подтверждающих это утверждение, практически нет.

Конечно, в Средние века мужчины носили свободные кальсоны, которые можно было закрепить шнурком или поясом. Однако не мужское нижнее белье до сих пор сохраняет бант, и не они завязывают пояс вокруг трусов, чтобы сохранить традицию.

До конца неизвестно, что носили европейские женщины до XV века. По словам историка Тима Ламберта, в 1800-х годах девушки надевали панталоны. Сначала они были простыми, но к концу века стали более декоративными, украшенными кружевом и лентами, пишет iflscience.com.

А во Франции женщины, девушки и юноши носили панталеты, они появились там в XIX веке. Эта одежда представляла собой свободные длинные штаны, которые делились на две части, но завязывались вместе шнурком.

Говорят, именно поэтому мы говорим “пара трусов”, хотя это всего лишь один предмет. Вполне вероятно, что бантики на шнурках остались в качестве декоративного элемента после того, как в моду вошла резинка, а мужские трусы обошлись без этого украшения.

С другой стороны, не исключено, что производители нижнего белья просто посчитали его красивым, декоративным дополнением, не связанным со старыми традициями.

Теория №2

Еще одна версия — это то, что бантик помогал понять, какая сторона трусиков должна выходить вперед. Люди пишут, что так как много лет назад в темное время суток не было освещения и когда девушки одевались только при свечах, трусы можно было надеть задом наперед.

[info_b]Кстати, сейчас бантики в основном помогают детям, которые учатся одеваться самостоятельно.[/info_b]

Однако и эту теорию дизайнеры назвали “несостоятельной”. Они считают, что бант все же служит декоративным элементом, который “уверенно исчезает из индустрии”.

Ранее Телеграф писал, что мало кто додумается надеть трусы на шею. Но, какой бы ни казалась странной эта затея, она не лишена смысла. Так мы можем облегчить жизнь и сэкономить время.

Новость Телеграф