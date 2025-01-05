"За срочность накину 5 рублей" — "Доедатель салатов" рассказал, какие новогодние блюда попросили съесть за них белорусы

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Опубликовано: 05.01.2025 14:14 , Обновлено: 05.01.2025

Гомельчанин Дмитрий, в шутку опубликовавший на сайте бесплатных объявлений предложение доесть новогодние салаты, рассказал, какие еще услуги у него попросили белорусы и за какие блюда пообещали "накинуть", если он заберет их срочно.

“Доедатель салатов”, предложивший свои услуги по цене 10 рублей, после рекламы в СМИ и соцсетях быстро набрал популярность. Ему посыпалось множество “заказов” - как шуточных, так и, по всей видимости, вполне серьезных. В своем TikTok-аккаунте он поделился самыми забавными.

“Вы только салаты после Нового года доедаете? Просто с Пасхи яйца остались”, — написал один из белорусов.

“Это вы мне даете 10 рублей, а я вам салаты или я неправильно поняла”, — спросила у Дмитрия женщина.

“Любые салаты доедаете? Если маршруткой из Минска передам, норм?”, — задал вопрос еще кто-то.

Также у “доедателя” поинтересовались: “Европочтой высылать можно?”

“Тазик селедки под шубой осилишь?”, — посмеялся еще один потенциальный заказчик.

Некоторые предложили приезжать уже за “свеженькими” салатами, чтобы не произошли проблемы с желудком.

По словам Дмитрия, кто-то торговался и хотел снизить оплату за услугу до 5 рублей: “Не оценивали мой труд и мой желудок”. Некоторые “предлагали 15 рублей за срочность”.

“У меня 5 литров “Оливье”, 8 салатов “Под шубой”, 6 литров “Мимозы” и совсем немного, около 3 кг “Крабового”. Срок исполнения 3 часа, так как тару нужно вернуть родственнице. Заказ берем? За срочность накину 5 рублей”, — обратились к “доедателю” с такой просьбой.

Гомельчанин подытожил, что было “очень много позитивных моментов”, но были и те, кто не понял шутку и попытался пристыдить его за опубликованное “предложение”.