"За сколько секунд придет штраф?" — В МЧС рассказали белорусам, что делать, если "горят костры рябин"

🎥 Видео

Опубликовано: 02.09.2024 08:48 , Обновлено: 02.09.2024

В официальном аккаунте TikTok МЧС Беларуси появился новый ролик, который покорил пользователей соцсети. На этот раз сотрудники рассказали, что же делать, если "костры рябин горят очень сильно".

“Мы уже ищем, где горят костры рябин”, — пошутили спасатели на видео. И добавили, что “если костры рябин горят очень сильно”, нужно звонить по телефонам 101 или 112.

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Это отсылка к популярной песне “Третье сентября”, которую исполняет Михаил Шуфутинский.

“Третье сентября, день прощанья День, когда горят костры рябин Как костры, горят обещанья В день, когда я совсем один”, — поется в ней.

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В комментариях многие пользователи восхитились работой SMM-специалиста, который придумал, смонтировал и выложил видео, и даже попросили выдать ему премию.

“Ребята, я вас прошу, дайте вашему сммщику премию! Или пусть ваш сммщик запишет ролик о безопасности, и сколько будет лайков — столько дайте премии. Знаю, что госструктура, но можно распределить поощрениями” — самый залайканый комментарий под видео.

“Вспомнила эту песню: ‘3 сентября… в день, когда горят костры рябин…”. Вот это чувство юмора! Я вас обожаю, МЧС Беларуси! ❤️❤️❤️????” — выразил любовь к спасателям другой пользователь.

“Это самое оригинальное видео на эту песню за последние годы!!!!!” — восхитился третий.

Кто-то пошутил, что МЧСники “ещё пожары девичьих сердец не искали???”.

“А календарь будете переворачивать?” — спросила девушка в комментариях.

А у еще одного возник вопрос: “если я позвоню в МЧС и скажу что горит, за сколько секунд ко мне придёт штраф за ложный вызов?”

Конечно, номера 101 и 112 не понадобятся при “горении костра” рябин. А вот при настоящем пожаре необходимы.