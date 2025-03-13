"За каждый атом держится" - Ходящая по стенам коза покорила миллионы пользователей TikTok

🎥 Видео

Опубликовано: 13.03.2025 15:16 , Обновлено: 13.03.2025

Пользователи TikTok регулярно делятся видеороликами, которые удивляют зрителей. Так, недавно в соцсети завирусилось видео с козой, которая стоит на плоской стене многоэтажки. Многие комментаторы пришли в недоумение от увиденного, а кто-то даже посчитал, что видеоролик сгенерирован искусственным интеллектом.

https://www.tiktok.com/@theinspireddaily/video/7476853801119468822

Вирусным видеороликом, который уже успел собрать 38 миллионов просмотров, поделился пользователь с ником theinspireddaily. В нём коричневая коза взобралась на впечатляющую высоту по отвесной стене многоэтажки, вероятно, чтобы отведать зелени, растущей на одном из балконов. Хотя стена и не выглядит идеально ровной и полна трещин и дыр, непонятно, что стало опорой для животного – в том месте поверхность выглядит практически ровной.

Под видео собралось свыше 30 тысяч комментариев от пользователей. Одни пришли в недоумение, другие принялись сочинять шутки, а третьи – строить теории относительно того, как такое стало возможным.

“За каждый атом держится”, – написал один из комментаторов.

“Провалился в текстуры”, – пошутил ещё кто-то.

“На чём он держится, на пылинках?” – недоумевал один из комментаторов.

“Если стена стоит под углом 89°, то это вполне возможно”, – высказался другой.

“Там арматуры под ногой или прочные гвозди, вроде”, – предположил ещё один пользователь.

“В наше время ИИ тяжело отличить от реальности, ИИ палится лишь тем, что это не очень логично”, – не поверил своим глазам один из комментаторов.

“Это не ИИ, есть такой вид горных козлов, они так умеют”, – возразил кто-то, а другой добавил:

“Это логичное поведение горных коз. Даже маленькие козлята так могут. Их копыта очень точно подстроены под почти ровные сбоку скалы, так они добираются до нужных точек с едой”.

“Видимо, поэтому символом дьявола является козёл. Как это можно по-другому объяснить?” – написал ещё один комментатор.

Стоит отметить, что на страничке автора присутствуют и другие видеоролики с козлами, ходящими по стенам. Они выглядят не такими фантастическими (у них хотя бы есть видимая опора). Но стоит сделать ремарку и также заметить, что весь остальной контент аккаунта, судя по всему, всё же сгенерирован искусственным интеллектом.

https://www.tiktok.com/@theinspireddaily/video/7479500650108292374