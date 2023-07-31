Японец потратил 14 тыс. долларов, чтобы «превратиться в собаку». Зачем?

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Опубликовано: 31.07.2023 08:43 , Обновлено: 31.07.2023

В Японии мужчина потратил более 14 тыс. долларов на весьма реалистичный костюм собаки породы колли, чтобы "превратиться в животное". Мужчина, который не раскрывает своей личности, опасаясь осуждающей реакции знакомых, коллег и соседей, пояснил, что необычный костюм помог ему "осуществить мечту и стать животным".

Мужчина стал известен всему миру после того, как завёл свой канал на YouTub, где и выкладывает видео своих приключений в образе колли под псевдонимом Toкo. На данный момент у канала чуть более 37 тыс. подписчиков, а вот его видео с первым “выходом в свет” очень быстро стало вирусным - его уже посмотрело более 3,5 млн человек по всему миру.

На видео мужчина, одетый в свой необычный костюм, резвится на лужайке, катается по земле, играет в мяч и даёт лапу, как настоящий пёс.

Реакция прохожих на такого своеобразного “питомца”, судя по видео, была весьма дружелюбной, а вот проходящие мимо настоящие собаки своего в переодетом японце не признали и, чуть приблизившись к лже-колли, предпочитали опасливо ретироваться за ноги хозяев.

Сам Токо признался журналистам, сопровождавшим его на первой настоящей прогулке, что “нервничает” и “боится” выходить на публику, но это - “его детская мечта”.

“Помню, я написал в школьном выпускном альбоме, что хочу быть собакой и гулять на улице”, - рассказал японец и признался, что выбор на колли пал из-за незначительной разницы в размерах между собаками этой породы и человеком.

В компании Zeppet, которая на заказ сшила костюм колли для Токо, рассказали, что на создание пушистого предмета одежды ушло 40 дней, а заказчику он обошёлся чуть более, чем в 14 тыс. долларов.