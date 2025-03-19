Telegraf.news
ru

Янка Купала или Якуб Колас? Госкомимущество рассказало, чьё имя встречается чаще на карте Беларуси

Янка Купала или Якуб Колас? Госкомимущество рассказало, чьё имя встречается чаще на карте Беларуси
Подпишитесь на Телеграф:

В Беларуси наметилось негласное соревнование между классиками белорусской литературы Янкой Купалой и Якубом Коласом — правда, уже не в творчестве, а в количестве улиц, названных в их честь. И пока один из них лидирует с небольшим отрывом: 245 улиц против 234. Такие данные содержатся в реестре улиц и дорог адресной системы Республики Беларусь.

Пока лидирует Янка Купала, отметил Государственный комитет по имуществу на своём сайте.

Но не только именами классиков называют улицы в Беларуси. Используются и привычные названия (Центральная, Садовая), и оригинальные (Агатовая в индустриальном парке «Великий камень», Кленовая Аллея или Солнечные Поля в пристоличном районе Зелёная Гавань).

Так, под Минском есть и свой Манхэттен.

image

Однако, как подчёркивается в сообщении, особое внимание ныне уделяется сохранению исторической памяти.

В последние годы в Беларуси стало трендом называть улицы в честь выдающихся деятелей науки, культуры, спорта, героев страны.

Всего в Беларуси специалисты насчитали 65,7 тысячи улиц, 20,2 тысячи из них — «привычные» названия (Центральная, Садовая, Лесная, Молодёжная, Полевая).

Ранее журналисты Telegraf. news рассказывали о «самых здоровых» улицах Минска.

Новость Телеграф

Темы: