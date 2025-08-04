Житель Пинска смастерил из фанеры «луноход» и прославился в TikTok

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Опубликовано: 04.08.2025 16:39 , Обновлено: 12.08.2025

В Пинске заметили необычное самодельное транспортное средство, которое уже привлекло внимание пользователей соцсетей. В TikTok появилось несколько видео, суммарно набравших более 50 тысяч просмотров, на которых запечатлён трёхколёсный электромобиль в необычном дизайне.

На одном из роликов автор встретила владельца этого транспорта на мосту через реку Пина и поинтересовалась, что это за «чудо».

«Луноход», — с улыбкой ответил мужчина.

Заметив удивление девушки, водитель ещё и пошутил: «Я ж космонавт, на Луну летал».

Внешний вид электромобиля вызвал обсуждение в комментариях. Пользователи сравнили его с «тумбочкой», «мини-холодильником» и «сарайчиком на колёсах».

Один из комментаторов написал, что это их сосед, который сам сделал транспортное средство из фанеры.

Большинство же с юмором и восхищением отнеслись к изобретению, отметив, что его владелец «выбрал быть счастливым».

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как фурор в белорусском TikTok произвёл самодельный автомобиль, замеченный в агрогородке Юровичи Калинковичского района на Гомельщине.

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