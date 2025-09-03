🎥 Видео

Опубликовано: 03.09.2025 15:00 , Обновлено: 03.09.2025

В белорусских магазинах заметили новый напиток от Coca-Cola, который вызвал ажиотаж в социальных сетях. Компания представила Coca-Cola без сахара со вкусом лимона и лайма, и, судя по реакции, новинка даже могла стать предметом охоты среди покупателей.

Видео с обзорами полок магазинов и самого напитка начали появляться в TikTok, собирая десятки комментариев.

Особенность нового напитка в том, что он объединил два вкуса, которые когда-то в Беларуси продавались по отдельности, — с лимоном и с лаймом.

Цена напитка обычная для этой категории, отличается лишь в зависимости от ценовой политики торговой сети.

Многие пользователи бросились выяснять, где именно можно купить заветную бутылку. В комментариях под видео можно найти такие отзывы:

«Я в раю?» — задалась вопросом одна из пользовательниц.

«Где, срочно? Я живу в Минске. Поеду в любое время, просто скажите куда!» — написал другой комментатор.

Появление новинки также всколыхнуло волну ностальгии по другим исчезнувшим вкусам. Покупатели тут же принялись вспоминать свои любимые напитки прошлых лет, которые они хотели бы снова увидеть на полках.

«Coca-Cola Vanilla с охристо-светлой баночкой навеки в сердце», — поделился кто-то воспоминаниями в сети.

Кстати, судя по информации с сайта производителя, ванильная кола тоже вернулась в линейку.

«Ещё бы Sprite с огурцом вернули», — мечтательно добавил другой пользователь.

Некоторые вспомнили о вишнёвой коле, которой давно нет в продаже.

Традиционно возникли споры о том, вредно ли пить колу в принципе и колу с заменителями сахара.

«Без сахара ещё вреднее, чем с сахаром», — утверждают в комментариях под другим видео. Там развернулась настоящая научная дискуссия.

Что касается вкуса колы с лимоном и лаймом, то тут, конечно, всё субъективно. Некоторые в комментариях написали, что разница почти не ощущается.