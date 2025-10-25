«Я узнала, что беременна во время родов!» - Девушка рассказала, как неожиданно стала мамой. Что говорит медицина?

Опубликовано: 25.10.2025 10:51 , Обновлено: 25.10.2025

«Я была в шоке. Я не знала, всё ли в порядке с ребёнком и что мне с ним делать, ведь я никогда в жизни не держала ребёнка на руках. Я беспокоилась обо всём, что нужно купить, и в этот момент мой мир рухнул».

С этими словами 20-летняя Вивиан Вайс Руизвеласко описывает тот момент, когда врачи сообщили ей, что она рожает. Девушка вела обычную жизнь — ходила на работу, встречалась с друзьями, занималась спортом, пила алкоголь и совсем не подозревала, что станет матерью.

«Я приняла схватки за боль в животе»

История началась с вечеринки по случаю дня рождения подруги. Вивиан чувствовала себя неважно, но решила, что это просто недомогание.

«Я чувствовала себя “немного нездоровой” уже два дня, но всё же пошла на ужин. Однако у меня начались дикие боли в бёдрах и животе, поэтому около полуночи я вернулась домой», — рассказывает она.

На следующее утро боль не прошла. Девушка, думая, что это проблемы с пищеварением, даже пошла на работу. «Я приняла таблетки и выпила травяной чай, чтобы попытаться облегчить, как мне казалось, сильную боль в животе. На самом деле у меня начались схватки», — призналась Вивиан.

В больнице её ждал шок: «Врач сообщил мне, что я рожаю. Это стало “шоком” для нас с парнем».

«Мы не знали, как оплатить счета»

Экстренное кесарево сечение, рождение сына Матиаса — всё это произошло за несколько часов. Первые чувства молодой мамы были не только о счастье, но и о панике.

«Мы с парнем переживали, как оплатить медицинские счета. Ему пришлось переехать ко мне, потому что нам нужны были вещи для ребёнка, а также деньги на оплату больничных расходов», — говорит Вивиан.

Реакция окружающих была разной. «Многие мне не поверили и думали, что это невозможно или что я лгу», — поделилась девушка. Но были и те, кто поддержал.

Случайность или медицинский феномен?

История Вивиан — пример скрытой беременности. Врачи объясняют это явление так:

Сохранение менструальноподобных кровотечений

Отсутствие токсикоза и классического живота

Низкая чувствительность к шевелениям плода

Психологический фактор

«Мозг может “отфильтровывать” сигналы тела, особенно если беременность не входит в жизненные планы», — объясняют специалисты.

«Он — любовь всей моей жизни»

Несмотря на все трудности, сегодня Вивиан — счастливая мама. «То, что я могу учить его жизни, очень здорово. Он уже ходит в детский сад, и он счастлив», — радуется она.

«Он мой сын, мой друг и любовь всей моей жизни. Честно говоря, это лучшее и наименее ожидаемое, что могло со мной случиться», - призналась девушка.