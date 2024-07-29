"Я передумал уничтожить весь мир" - Видео с котятами на яблоне собрало более 1,6 млн просмотров в TikTok

🎥 Видео

Опубликовано: 29.07.2024 09:09 , Обновлено: 29.07.2024

В TikTok завирусилось милое видео с уснувшими на яблоне котятами. Под коротким роликом пользователи оставили более тысячи восхищённых комментариев.

Пользователи соцсети умилились увиденному на коротком видеоролике зрелищу, в котором трое маленьких котят уснули, расположившись на ветвях яблони. Многие комментаторы сравнили котят с плодами яблонь, мандаринами, апельсинами, персиками. Кто-то и вовсе придумал “плодам” дерева своё название - “котяблочки”.

Некоторые комментаторы даже поинтересовались у автора, где купить семена, чтобы выросло такое же дерево с котятами.

“О, котята созрели, можно собирать”, - высказался один из комментаторов

“Прикольно, можно прийти и котят себе натрясти”, - написал ещё кто-то.

“Это самое спокойное видео в интернете”, - резюмировал один пользователь.

“Я передумал уничтожить весь мир”, - высказался ещё один.

Яркие краски и общая эстетика картинки навела некоторых на мысль, что увиденное - не реальность, а работа нейросетей. Однако автор контента опровергнул это.

Смазанный эффект и цветовая палитра ролика, судя по всему, обусловлена применением корректирующего фильтра. К слову, на страничке автора можно найти и много других видео с этими котятами.