"Я ничего не видел, но слышал" - На пароме из Франции в Великобританию случайно включили порно

Опубликовано: 14.11.2025 09:28 , Обновлено: 14.11.2025

Пассажиры парома, следовавшего из Франции в Великобританию, стали невольными зрителями жёсткого порно. Фильм для взрослых неожиданно пустили на экране в зале ожидания. Компании DFDS, оператору парома, пришлось приносить публичные извинения - кадры, явно не предназначенные для публичного просмотра, увидели дети.

По данным британского издания Independent, инцидент произошёл в октябре, на борту парома, следовавшего из Дьепа (Франция) в Ньюхейвен (Великобритания). Переправа задерживалась, так как паром вынужден был вернуться во Францию ​​из-за технической неисправности, и группа пассажиров попросила включить на экране в зале отдыха телевизионную трансляцию гонок «Формулы-1».

Именно так сотрудники парома и сделали, однако сразу же по завершении трансляции на экране автоматически начался показ фильма для взрослых. По словам одного и пассажиров, свидетелями “жёсткой порнографии” стали в том числе и дети.

“Дети с криками выбегали из зала. Некоторые родители просили персонал выключить телевизор, потому что по нему показывали порнографию. Я ничего не видел, но слышал”, — рассказал один из очевидцев, добавив, что люди были очень расстроены произошедшим.

В компании же сообщили, что показ прервали сразу же, как только сотрудникам сообщили о неподобающей трансляции. Сам канал в конечном итоге был полностью удалён из эфира.

“Ничего подобного больше не повторится. Мы понимаем ваше недовольство и приносим свои искренние извинения”, - заявили в компании - операторе парома.