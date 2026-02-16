"Я не видел" - Обама уточнил свои слова о вере в существование инопланетян
Бывший президент США Барак Обама уточнил свои слова о существовании внеземной жизни, прозвучавшие в эфире известного подкастера на YouTube.
Во время блиц-опроса в качестве гостя на программе политического комментатора Брайана Тайлера Коэна, вышедшей в субботу, ведущий подкаста спросил Обаму, верит ли он в существование инопланетян.
«Они существуют, но я их не видел, — ответил 44-й президент США. - Их не держат в Зоне 51. Там нет никакого подземного сооружения, если только не существует какой-то грандиозный заговор, и они скрывают это от президента Соединенных Штатов».
Признание Обамой существования инопланетян было подхвачено мировыми СМИ и подлило масла в огонь давней теории заговора о том, что правительство США прячет их в “Зоне 51”, строго засекреченном объекте ВВС в Неваде.
В воскресенье вечером Обама написал в Instagram, что вирусный ролик не совсем отражает его мнение о существовании инопланетян.
«Статистически Вселенная настолько огромна, что вероятность существования жизни там высока, — заявил он. - Но расстояния между солнечными системами настолько велики, что вероятность того, что нас посещали инопланетяне, низка, и за время моего президентства я не видел никаких доказательств того, что внеземные существа контактировали с нами. Серьезно!»