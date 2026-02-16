"Я не видел" - Обама уточнил свои слова о вере в существование инопланетян

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Опубликовано: 16.02.2026 19:37 , Обновлено: 16.02.2026

Бывший президент США Барак Обама уточнил свои слова о существовании внеземной жизни, прозвучавшие в эфире известного подкастера на YouTube.

Во время блиц-опроса в качестве гостя на программе политического комментатора Брайана Тайлера Коэна, вышедшей в субботу, ведущий подкаста спросил Обаму, верит ли он в существование инопланетян.

«Они существуют, но я их не видел, — ответил 44-й президент США. - Их не держат в Зоне 51. Там нет никакого подземного сооружения, если только не существует какой-то грандиозный заговор, и они скрывают это от президента Соединенных Штатов».

Признание Обамой существования инопланетян было подхвачено мировыми СМИ и подлило масла в огонь давней теории заговора о том, что правительство США прячет их в “Зоне 51”, строго засекреченном объекте ВВС в Неваде.

В воскресенье вечером Обама написал в Instagram, что вирусный ролик не совсем отражает его мнение о существовании инопланетян.