"Я не кричал, я не вопил" - Организаторы лотереи отказались выплатить мужчине джекпот на сумму 340 млн долларов

Опубликовано: 18.02.2024 21:31 , Обновлено: 18.02.2024

Житель Вашингтона, округ Колумбия, Джон Чикс приобрел лотерейный билет Powerball в центре спора 6 января 2023 года. Хотя Чикс не видел розыгрыш Powerball на следующий день, он увидел свои номера, размещенные на веб-сайте лотереи округа Колумбия два дня спустя. Представляете, как он был рад? Однако организаторы лотереи отказались отдавать ему приз на сумму 340 млн долларов.

Цифры на его билете были комбинацией дней рождения семьи и других чисел, имеющих личное значение. В интервью NBC Washington Чикс рассказал: “Я немного разволновался, но я не кричал, я не вопил. Я просто вежливо позвонил другу. Я сфотографировал, как он рекомендовал, и на этом все. Я пошел спать”.

[inf]В лотерею Powerball играют в 45 штатах США, а также в Округе Колумбия, Пуэрто-Рико и на Виргинских островах. Билет на Powerball в большинстве штатов стоит 2 доллара, и игроки могут выбрать свои собственные номера или попросить компьютер сделать выбор. Шансы на выигрыш джекпота ошеломляюще малы - один к 292,2 миллионам.[/inf]

Но затем дела Чикса приняли неприятный оборот. В судебных документах утверждается, что администраторы отклонили заявку мужчины на получение джекпота, заявив в письме к нему: “Заявка заявителя на получение приза была отклонена… потому что игровая система OLG не подтвердила билет как выигрышный, как того требуют правила OLG”.

Чикс рассказал, что он получил странную просьбу от сотрудника отдела претензий, который якобы сказал ему: “Эй, этот билет никуда не годится. Просто выбросьте его в мусорное ведро”. “О да, просто выбросьте это. Вам не заплатят. Вон там мусорное ведро”, - возмущённо повторил житель Вашингтона, [link href=“https://www.theguardian.com/us-news/2024/feb/18/man-sues-powerball-lottery-win-error?CMP=twt_b-gdnnews” rel=“noopener” target=“_blank”] передает [/link] The Guardian.

Чикс, однако, не выбросил свой билет. Вместо этого он положил его в банковскую ячейку, обратился к адвокату и подал в суд на Powerball. Среди других ответчиков, названных в его иске, - лотерейная ассоциация нескольких штатов и игровой подрядчик Taoti Enterprises.

В свою очередь, в судебном заявлении руководитель Taoti Бриттани Бейли заявила, что 6 января 2023 года команда по обеспечению качества компании проводила тестирование, связанное со сменой часовых поясов для веб-сайта Powerball со Всемирного координированного времени на Восточное стандартное время.

По словам Бейли, в 12:09 того же дня команда по обеспечению качества Taoti случайно разместила тестовые номера Powerball на официальном веб-сайте лотереи.

Бейли добавила, что тестовые номера не были победными в розыгрыше Powerball 7 января 2023 года. Они также не могли быть такими, потому что были опубликованы 6 января, за день до розыгрыша. Она признала, что включительно по 8 января неправильные лотерейные номера были указаны рядом с фактическими выигрышными номерами на веб-сайте лотереи DC. После обнаружения ошибки 9 января команда разработчиков Taoti удалила номера, утверждает Бейли.

Несмотря на заявления организаторов лотереи, адвокат Чикса Ричард Эванс заявил NBC Washington: “Они сказали, что один из их подрядчиков допустил ошибку. … Я пока не видел доказательств, подтверждающих это”.

“Даже если была допущена ошибка, возникает вопрос: что вы с этим будете делать?”, - добавил Эванс напомнив, что существует прецедент для такой ситуации. В ноябре прошлого года лотерея Айовы опубликовала неверные номера Powerball, сославшись на “человеческую ошибку в отчетности”. В то же время, организаторы той лотереи пообещали, что люди, у которых были спорные номера, все равно получили свои выигрыши, суммы которых варьировались от 4 до 200 долларов.

“Подрядчик признал ошибку и выплатил выигрыш”, - прозрачно намекнул на желаемый исход юрист.