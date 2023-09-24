«Я люблю ПМС» - В Ляховичах у госпредприятия установили композицию с неоднозначным признанием

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Опубликовано: 24.09.2023 14:14 , Обновлено: 24.09.2023

Композиция с весьма неоднозначной фразой - "Я люблю ПМС" на днях появилась напротив административного здания одного из госпредприятий в Ляховичах Брестской области. Понять, в любви к чему именно признаются авторы композиции, стилизованной под государственную символику, с первой попытки и без поиска в Google удастся далеко не каждому белорусу.

Фотографии новой композиции опубликовала местная районная газета “Ляхавіцкі веснік”. Как оказалось, под аббревиатурой ПМС, которая для большинства людей является кратким обозначением “предменструального синдрома”, скрывается совсем иное значение, а именно “предприятие мелиоративных систем”. Именно напротив административного здания этого предприятия и появилась неоднозначная композиция.

Помимо неё рядом также установили баннер, на котором отразили основные направления деятельности организации (возможно, чтобы окончательно развеять навязчивые ассоциации у случайных похожих, далеких от мелиорации). На баннере можно разглядеть фотографии сотрудников предприятия, спецтехнику и мелиораторов за работой.

Фото: Ляхавіцкі веснік

“Главное — КАДРЫ, работающие на объектах и обеспечивающие стабильную работу мелиоративных сетей нашего района!”, - отметили авторы публикации районки, сообщив, что работы по благоустройству территории предприятия планируется продолжить.

Двусмысленную композицию уже оценили интернет-пользователи. Некоторые отметили, что не так уж сложно “перепутать менструацию с мелиорацией”.

“Интересно, никому из тех, кто это придумал, в голову не пришло такое сравнение? Не каждый знает такое слово мелиоративных”, - резонно заметила одна из комментаторов.