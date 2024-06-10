«Я когда на мангал падал, такой дизайн сделал» — В TikTok показали, как делают дырки на джинсовых шортах

🎥 Видео

Опубликовано: 10.06.2024 12:41 , Обновлено: 10.06.2024

Один из пользователей Tiktok, который, очевидно, работает на фабрике по производству джинсовой одежды где-то в Турции, поделился видеороликом, где показал процесс изготовления модных рваных джинсовых шорт. Как это выглядит?

На видео видно, что те самые пресловутые дыры на джинсовой ткани делают при помощи лазера. Пользователей соцсети отреагировали по-разному. Некоторые комментаторы посчитали такую работу не очень безопасной, а некоторые нашли это занятие забавным и разразились шутками.

“Кто еще смотрел и задувал огонь?”, - шутя поинтересовался один из комментаторов.

“Надо было ещё масла подлить и разбить яйцо”, - пошутил ещё кто-то.

“Я когда на мангал падал, тоже себе такой дизайн сделал”, - посмеялся ещё один пользователь

“Жареные шорты”, - коротко резюмировал ещё один комментатор.

Кто-то и вовсе не разобрался в том, что увидел на видео, и забеспокоился, что джинса попросту прогорела. Одна из девушек решила прояснить ситуацию:

“Всем кто не понял. Лазер выжигает и получается рванка. Коричневый цвет уйдёт, остаются белые дырки с нитками”

“Т.е обгорелые джинсы сейчас тренд? А я свои сигаретой прожгла и выбросила”, - написала одна из девушек.