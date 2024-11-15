"Я каждый раз шарахаюсь" - Минчанин показал, из-за чего люди бегут от него из троллейбусов. Комментаторы в TikTok возмутились

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Опубликовано: 15.11.2024 18:47 , Обновлено: 15.11.2024

Минчанин опубликовал в TikTok ролик, в котором показал, из-за какого элемента его образа люди, как он утверждает, бегут из троллейбусов. Комментаторы, увидев, в чем дело, возмутились.

“Не понимаю, чего люди при моем приближении бегут из тралика [троллейбуса]?” - задался вопросом он. А потом показал себя в синей жилетке, очень похожей на ту, что носят контролеры, которые проверяют оплату проезда в общественном транспорте.

“Я каждый раз этих жилеток шарахаюсь, зачем людей пугать??” - возмутилась одна комментаторша.

“Снял быстро”, - потребовала другая.

“Я так из-за деда в жилетке чуть инфаркт не словил, выдохнул, а за ним был контролер. Я умер”, - поделился невероятной историей третий.

Кто-то же решил взять лайфхак на вооружение: “Надо себе такую прикупить, чтобы посвободнее было”.