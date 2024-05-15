"Я хочу это съесть!" - В TikTok видео с "аппетитным" льдом в Канаде собрало почти 50 млн просмотров. Что это такое?

🎥 Видео

Опубликовано: 15.05.2024 16:49 , Обновлено: 15.05.2024

Пользовательница соцсети поделилась в Tiktok видео с прогулки по озеру в Канаде, где запечатлела удивительное природное явление. Короткий видеоролик со льдом, похожим на спагетти, за несколько дней собрал огромное количество просмотров и комментариев.

Оказавшийся под веслом лёд рассыпался ледяной соломкой, обнаружив зрелище, которые многие комментаторы сочли “аппетитным”. Запечатлённое на видео явление называется “игольчатый лёд” и образуется из-за неравномерного таяния толстого льда. Действие из видео развернулось в курортной провинции Альберта в Канаде, однако такое явление можно наблюдать не только там. Известно, что лицезреть подобное зрелище в огромном масштабе можно на озере Байкал. В обычных водоёмах на такой эффект иногда также можно натолкнуться.

Многие пользователи восхитились красотой и необычностью этого явления. Кому-то оно даже показалось аппетитным.

“Я хочу это съесть”, - написал один из комментаторов.

“Выглядит вкусно”, - согласился ещё один.

Некоторые пользователи вспомнили, что сталкивались с подобным эффектом ранее. Кто-то даже предостерёг об опасности такого льда.

“Я это видел в восточном Казахстане, когда был ребенком. Удивительное зрелище. Забыл сказать… тогда там было очень холодно, а потом тепло”, - рассказал один из комментаторов.

“Опасный лёд. Ни дай бог упасть в воду с таким. Спастись трудно, так как нет опоры”, - написал один из пользователей.