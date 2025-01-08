"Я физик и не понимаю" — Видео заледеневших волн удивило миллионы пользователей TikTok. Как такое возможно?

🎥 Видео

Опубликовано: 08.01.2025 14:39 , Обновлено: 08.01.2025

Некоторым природным явлениям трудно найти объяснение, и это ещё больше завораживает и приковывает взгляд. Так, в TikTok стало вирусным видео с замёрзшими волнами на одном из озёр в США. Пользователи соцсети восхитились красотой природного явления и не смогли найти объяснения увиденному. Telegraf.news узнал, как такое становится возможным.

https://www.tiktok.com/@yoshi_bell/video/7455681592984620334

Видео с эффектно застывшими волнами в TikTok поделилась пользовательница с ником yoshi_bell. За несколько дней оно собрало почти 6 миллионов просмотров и без малого 7 тысяч комментариев.

По информации из комментариев, оно было снято на озере Дрим в национальном парке Роки-Маунтин в штате Колорадо, США. Несмотря на то, что автор сняла интересное природное явление с разных ракурсов, некоторые пользователи соцсети засомневались в реальности увиденного.

“Работа ИИ. Вода так не замёрзнет!” - не поверил глазам один из пользователей.

Я никогда не видел такую ледяную рябь. Не знал, что она вообще существует до этого видео. Это правда?” — засомневался ещё кто-то. На это автор видеоролика ответила, что увиденное реально.

“Я физик и я не понимаю, как это формируется…” - признался один из комментаторов.

“Это весенний лёд. На любой реке или водоеме есть такие места, где солнышко днём припекает, лёд подтаивает, ветер воду выдувает, а ночью снова всё замерзает, и так несколько дней”, - попытался найти объяснение один из пользователей.

К слову, подобное явление на озере в Колорадо возникает нередко. Ранее издание Daily Mail оббратилось к метеорологам и нашло объяснение, как такое становится возможным.

Прежде чем замерзнуть, вода превращается в жижу, называемую снежной кашей. Снег тает на солнце, а затем снова замерзает, образуя поверхность, напоминающую застывшие волны.