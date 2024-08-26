"Я бы оторвала себе руку" - Видео с "плюющейся" орхидеей собрало почти 5 млн просмотров в TikTok

🎥 Видео

Опубликовано: 26.08.2024 16:09 , Обновлено: 26.08.2024

Необычные природные явления способны удивить многих интернет-обывателей. На этот раз пользователей TikTok покорило видео с "плюющейся" орхидеей. Что это за вид и почему растение так делает?

Короткий видеоролик, на котором видно, как цветок орхидеи “выплёвывает” на руку человека что-то неопределённое, собрал более 1000 комментариев. Многие пользователи признались, что впервые наблюдают подобное явление.

“Ого. Это потрясающе. Первый раз вижу что-то подобное”, - удивился один комментатор.

“Я бы оторвала себе руку, прежде чем поняла, что это часть цветка, а не какая-то живность”, - написала другая пользовательница.

“Я уже от инфаркта умер, пока пытался понять что это. Пишу с другого аккаунта”, - пошутил кто-то.

“Так что, у нас есть растения с датчиком?” - задался вопросом ещё один пользователь.

“Я думаю, что это сделано для того, чтобы пчелы или какие-то насекомые распространяли семена и выращивали их”, - предположил кто-то.

К слову, растением, действие которого сняли на видео является орхидея рода Катасетум. Она обладают уникальным и захватывающим механизмом опыления, который гарантирует успешное размножение. Когда пчелы проникают внутрь цветка катасетума в поисках нектара, они невольно активируют желтый мешочек с пыльцой, называемый поллинием. Этот мешочек выстреливает с невероятной скоростью и прикрепляется к спине пчелы с помощью липкой подушечки.