"Я бы не стал кушать ботинок" - Неожиданный салат с селедкой вызвал споры в TikTok

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Опубликовано: 09.01.2025 13:12 , Обновлено: 09.01.2025

TikTok всё чаще становится источником странных и спорных видео, которые переворачивают представления о еде. Так, например, совсем недавно в соцсети завирусился ролик с картинкой, изображающей салат с селёдкой в виде ботинка. Одни пользователи восхитились находчивостью создателей кулинарного шедевра, однако другие не поспешили верить в его реальность.

Нетипичное блюдо, включающее в свой состав селёдку, хлеб, красную рыбу, блины и укроп, выложил в виде картинки пользователь с ником caramelkacake8, который транслирует в своём аккаунте видео с быстрыми рецептами, вероятно, собранными с просторов соцсети.

За несколько дней ролик набрал почти 3 миллиона просмотров и вызвал “бурление” в комментариях длиной почти в 4 тысячи сообщений.

Фото: TikTok caramelkacake8

Многие пользователи соцсети принялись сочинять шутки на основе сюжета картинки, а некоторые гадали, является ли изображённый кулинарный “шедевр” предметом рук и творчества человека.

“Обалдеть! Красота зашкаливает. Создателю шедевра респект!” — написал один из пользователей.

“Представляю, сколько нужно потеть, чтобы сделать такую красоту…” — высказался ещё один комментатор.

“Виртуозный повар, верх кулинарного дизайна”, — похвалили задумку в комментариях.

“Я бы не стал кушать ботинок”, - написал ещё кто-то.

Однако другие пользователи не спешили верить глазам. Несмотря на то, что видео не помечено меткой «Сгенерировано ИИ», многие заподозрили, что съедобный ботинок как раз был создан при его помощи.

«Не хотелось бы вас расстраивать, но это ИИ-генерация изображения, проще говоря, нейронки», — высказался один из комментаторов.

«Вы правда не видите, что это ИИ?» — пришёл в недоумение ещё кто-то.

«Я через ИИ и не такое создам! Неужели люди не научились различать реальность от созданного ИИ? Как легко обмануть!» — удивился ещё один пользователь.

«Да, искусственный интеллект — это сила», — резюмировал кто-то.

К слову, это не единственная картинка на селёдочную тему, которуюможно было заметить на просторах TikTok. Так, недавно там завирусилась картинка с салатом “Селёдка под шубой” в хлебе. Однако, в отличие от ботинка, такая подача знаменитого салата не вызвала сомнений в подлинности.

Фото: TikTok zoya.samuylenok

Стоит отметить, что такой рецепт действительно можно найти на просторах интернета.