Высотой с 8-этажный дом. Гигантский фонарь-пион побил рекорд Гиннеса

🎥 Видео

Опубликовано: 20.03.2024 11:05 , Обновлено: 20.03.2024

В одном из китайских городов побили рекорд Гиннесса по самому большому стоячему фонарю. Светильник-пион эквивалентен высоте 8-этажного здания или длине 100 взрослых, стоящих плечом к плечу, и имеет более 53 000 внутренних источников света.

Фонарь в форме пиона изготовили к Празднику весны 2024 года в Год Дракона в павильоне пионов в Лояне.

Книга рекордов Гиннесса сообщила, что он имеет длину 45,03 метра, ширину 19,7 метра, высоту 24,84 метра и весит 45 тонн с дополнительным противовесом массой 40 тонн. Это тяжелее пожарной машины.

Созданный 200 ремесленниками с использованием традиционных методов изготовления фонарей национального нематериального культурного наследия Фестиваля фонарей Цзыгун, фонарь полностью изготовили вручную, включая такие этапы, как трехмерный проволочный каркас, расположение источников света, паста для разделения цветов и художественная роспись.

За основу фонаря дизайнер взял красный пион Лоян, состоящий из 36 основных лепестков, расположенных в шесть слоев, постепенно уменьшающихся в размерах от внешнего слоя к внутреннему. Каждый лепесток подвергся процессу градиентного окрашивания по шелку, что позволило создать эффект, сочетающий в себе тщательное мастерство и художественную эстетику.