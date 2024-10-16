"Выглядит как суперубийца" - Рыба, похожая на гимнастическую ленту, взбудоражила TikTok. Что за она?
Подводный мир полон диковинных животных, о существовании которых многие жители планеты даже не подозревают. Так, пользователей TikTok удивила рыба, которая своим цветом и движениями напомнила гимнастическую ленту. Что это за вид и где обитает?
Увидеть ленточную мурену большая удача для любого дайвера, а засняв её на видео собрать 2,5 миллиона просмотров в TikTok не составит труда. Пользователи соцсети удивились красоте морской обитательницы и признались, что даже не знали о существовании настолько эффектной рыбы.
“Выглядит как суперубийца”, - высказался кто-то.
“Похоже на выступление по художественной гимнастике”, — провёл аналогию один из комментаторов.
“Интересно, а в бант она завязаться может?” - задался вопросом другой подписчик.
“Это так красиво, что мне было бы всё равно, даже если бы оно меня съело”, - написал ещё один пользователь.
Ленточная мурена (Gymnothorax unicolor) относится к морским угрям из семейства муреновых. Эта обитательница коралловых рифов Индийского и Тихого океанов умеет менять цвет и является гермафродитом. Голубой ленточный угорь (второе название вида) в течение жизни трижды меняет свой пол и окрас. Молодая мурена чёрного цвета, но по достижении метровой длины становится самцом и меняет окрас на синий.
Спустя время угорь достигает длины в 120 сантиметров. В этот момент он вновь решает сменить пол и становится самкой жёлтого цвета.
К слову, долгое время ученые считали, что разная расцветка – это разные подвиды этой мурены. И только в семидесятых годах был установлен факт гермафродитности этих рыб.
Процесс и условия размножения этих рыб изучены недостаточно. Известно, что икра сначала плавает на поверхности воды, а вылупившиеся личинки какое-то время плавают вместе с планктоном.
Мурена имеет грозный вид и передвигается с открытой пастью, но это связано с недоразвитыми жабрами, а не с агрессивным нравом.
Тем не менее мурена - хищница, но питается в основном мелкой рыбой и рачками.