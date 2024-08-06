"Всё, сегодня больше не пью" - Видео с "шабашем белок" набрало почти 400 тыс просмотров в TikTok

🎥 Видео

Опубликовано: 06.08.2024 13:31 , Обновлено: 06.08.2024

В TikTok завирусилось видео с резвящимися молодыми белками на одной из берёз. Пользователи соцсети удивились увиденному явлению и не смогли сосчитать, сколько точно животных было на дереве.

Где точно автор видео сумел запечатлеть скопление белок на берёзе, неизвестно. Однако менее чем за сутки ролик собрал свыше 350 тысяч просмотров и более 1600 комментариев.

Пользователи соцсети придумали множество названий увиденному явлению, назвав его “танцем”, “хороводом” и “каруселью” из белок. Некоторые нашли, что видео является настоящей головоломкой. Подсчитать, сколько точно бельчат кружилось на дереве, оказалось просто невозможно из-за их интенсивного движения.

“Головоломка, которую не решить. Сколько их там?” - задался кто-то вопросом под видео.

“Кто насчитал сколько их? Чудесный ролик! Посчастливилось, попасть на шабаш белок!” - восхитилась ещё одна пользовательница

“Круговорот белок в природе”, - пошутил один из комментаторов.

Диковинность происходящего также навела многих комментаторов на шутки о “пришедшей белочке” и заставила строить предположения, что действие произошло где-то около лечебно-трудового профилактория.

“Не, ну столько нам не выпить!”, - посмеялся кто-то.

“Всё, сегодня больше не пью”, - написала ещё одна пользовательница.