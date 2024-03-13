"Врата в ад" — Видео с огненным кратером покорило соцсети

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Опубликовано: 13.03.2024 16:13 , Обновлено: 13.03.2024

Ролики с кратером Дарваза в пустыне Туркменистана собрали десятки тысяч просмотров. Что это такое?

В 1971 году Советские геологи, обнаружили скопление природного газа под землей в пустыне Туркменистана. Наткнувшись на подземную каверну (пустоту) во время бурения они решили выжечь газ.

Ожидалось, что пламя погаснет в течение нескольких дней. Спустя 52 года это место всё еще пылает огнем. Огненный кратер размером в 60 метров и глубиной около 20 метров в находится в Каракумах. Местные жители и путешественники называют его «Дверью в преисподнюю»