"Врата в ад" — Видео с огненным кратером покорило соцсети
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Ролики с кратером Дарваза в пустыне Туркменистана собрали десятки тысяч просмотров. Что это такое?
В 1971 году Советские геологи, обнаружили скопление природного газа под землей в пустыне Туркменистана. Наткнувшись на подземную каверну (пустоту) во время бурения они решили выжечь газ.
Ожидалось, что пламя погаснет в течение нескольких дней. Спустя 52 года это место всё еще пылает огнем. Огненный кратер размером в 60 метров и глубиной около 20 метров в находится в Каракумах. Местные жители и путешественники называют его «Дверью в преисподнюю»