"Вот что жара вытворяет!" - Видео с купанием белорусского аиста собрало почти 100 тыс просмотров.

🎥 Видео

Опубликовано: 19.07.2024 17:28 , Обновлено: 19.07.2024

В TikTok завирусилось видео с купанием аиста в водоёме под Минском. Ролик собрал более 80 тысяч просмотров и умилил пользователей соцсети.

Белоруска засняла процесс купания и сушки аиста под Минском и сопроводила историю цельным рассказом на белорусском языке.

Явление удивило и умилило многих пользователей соцсети. Комментаторы отметили, что даже не подозревали, что аисты купаются в принципе.

“Учитель. Учит детей, как надо купаться. А потом пошел наблюдать за результатом с машины”, - написал один из пользователей.

“Постоял целый день на столбе в жару, упарился”, - предположил кто-то, а другой комментатор добавил:

“Вот что жара вытворяет!”

“Редкий кадр”, - констатировал ещё один пользователь.

Некоторые комментаторы предположили, что птица очень умна, т.к. выбрала для сушки тёмный автомобиль, который притягивает солнечный свет. Другие же увидели в этом знак владельцу. Мол, ждите пополнения.