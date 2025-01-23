"Вот бы уменьшиться" - Художник покорил TikTok "мирами" из конструктора

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Опубликовано: 23.01.2025 13:05 , Обновлено: 23.01.2025

Конструктор Lego - не только любимая игрушка детей по всему миру, но и настоящий инструмент для творчества визуальных художников. Например, житель США Данте Дентони прославился в TikТok своими завораживающими инсталляциями из знаменитого конструктора, которые встраивает прямо внутрь стен.

За творчеством визуального художника с ником dantedentoni в TikTok следит без малого 800 тысяч пользователей со всего мира. Мужчина занял довольно нетривиальную нишу, начав не просто создавать скульптуры и арт-объекты из Lego, а создавать целые миры из конструктора внутри стен.

Рождённые сюжеты мастер умело вписал в интерьер своего дома, сделав панно с секретом на одной из стен своего дома. Разноцветная мазаика из Lego у его лестницы в коридоре имеет множество дверц, за которыми разворачивается целая жизнь человечков Lego.

Так, например, там можно увидеть “белую вечеринку Дидди”, похищение инопланетян, сафари и многое другое.

https://www.tiktok.com/@dantedentoni/video/7456519703461186862

Подобные идеи художник воплощает и вне стен своего дома. Так, в одной из инсталляций, вмонтированных в колонну, можно увидеть озеро с лодкой, репетицию барабанщика и завораживающие своей красотой цветущие сады. из конструктора. Интересно, что его лего-инсталляции не статичны, а часто сопровождаются звуковыми, световыми эффектами. Некоторые из скульптур даже движутся.

Ролики талантливого мастера набирают сотни и миллионы просмотров, а пользователи не могут сдержать своего восхищения.

“Это самое офигенное, что я видела за сегодня”, - высказался кто-то в комментариях.

“Вот бы уменьшиться и пройти там”,- написал ещё один комментатор.

“Адвент-календарь для детей гостей”, - провёл аналогию ещё один пользователь.

“Моя мечта детства”, - ещё комментарий под одним из видеороликов.

К слову, созданием лего-миров в стенах увлечение художника конструктором не ограничивается. Так, в его аккаунте можно посмотреть и многие другие необычные работы. Например, гигантские гобелены с национальным колоритом из лего, а также картины и панно из других игрушек.

https://www.tiktok.com/@dantedentoni/photo/7461379723906780462

https://www.tiktok.com/@dantedentoni/video/6982233689266703622