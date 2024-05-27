"Вот бы так с потусторонним миром!!!" - В центре Минска открыли "портал" в Новосибирск

🎥 Видео

Опубликовано: 27.05.2024 14:26 , Обновлено: 27.05.2024

В центре Минска в минувшие выходные появилась "дверь" в российский Новосибирск. Любой желающий через специальный экран, по которому велась прямая трансляция, мог взглянуть на столицу Сибирского федерального округа России и даже пообщаться с местными жителями.

“Портал” в Новосибирск появился напротив торгово-развлекательного центра “Галерея”. Его “открыли” в рамках мероприятий, приуроченных к дням культуры Новосибирской области, которые в выходные организовали в белорусской столице. Пользователи соцсети TikTоk поделились видео контрастных “приветов” в прямом эфире с обеих сторон - и из Минска, где в выходные было уже по-летнему жарко и люди успели переодеться в лёгкие платья и шорты, и со сквера у Краеведческого музея в Новосибирске, где суровый климат не позволяет ещё местным сбросить куртки.

В комментариях под видео разгорелись горячие обсуждения тех, кому любопытно было лично опробовать такое общение через “портал, стирающий границы”. Зрители предложили “расширить географию” портала, “переключив” его на практически закрытую для туристов Северную Корею или на Пекин, с которым у белорусов уже “больше деловых контрактов, чем с Россией”. Но дальше всех в своих фантазия пошла другая девушка.

“Вот бы так с потусторонним миром!!!” - предложила она.

Многие также вспомнили недавний скандал с аналогичным “порталом”, открытым между американским Нью-Йорком и ирландским Дублином, который пришлось очень скоро закрыть из-за того, что люди стали хулиганить, показывая друг другу неприличные жесты и даже раздеваясь перед экраном. Издание The Guardian данный инцидент назвало “свидетельством международного идиотизма”.